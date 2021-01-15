ЕГЭ по математике базового уровня в этом году проводиться не будет, сообщили в официальном telegram-канале Псковской области со ссылкой на главу Минпросвещения Сергея Кравцова.Кроме того глава Минпросвещения России объявил, что одиннадцатиклассникам, не планирующим поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике, который запланирован на конец мая.\\"Планирующим поступление в вузы для получения аттестата достаточно сдать ЕГЭ по русскому языку, а также по тем предметам, которые будут необходимы для поступления\\", - отметил Кравцов.ПО ТЕМЕ:Стало известно, когда состоится итоговое сочинение у псковских школьников https://www.kp.ru/online/news/4151367/