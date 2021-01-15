Заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина в эфире вечернего шоу в на радиостанции «7 Небо» рассказала, нужна ли прививка от коронавируса тем, кто уже переболел.В течение полугода после перенесенного коронавируса пациентам не делают прививку от коронавируса, рассказала Надежда Рогозина. В дальнейшем им делают анализ на ПЦР, если нет активности заболевания – прививку делают.«К сожалению, наши представления о заболевании таковы, что иммунитет к коронавирусу не пожизненный. Спустя какое-то время пациент утрачивает иммунитет, и тогда есть смысл вакцинироваться, даже если COVID-19 он уже перенес», – отметила Надежда Рогозина.По теме:Кому нельзя делать прививку от коронавируса.Ответы на главные вопросы псковичей про прививку от коронавируса.