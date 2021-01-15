Комитет по здравоохранению Псковской области ответил на вопрос псковички в Instagram-аккаунте губернатора региона, почему в аптеках Пскова не найти эуфиллин.«Почему в аптеках пропал эуфиллин? У меня отец с первой группой инвалидности, придется каждый день вызывать скорую? Нет аналогов этого препарата! Что делать людям с астмой?», – задала вопрос женщина в Instagram-аккаунте губернатора региона.Как отметили в комитете, на данный момент препарат отсутствует у поставщиков. «Необходимо обратиться к врачу за заменой препарата», – сообщили они. Псковичка ответила, что лечащий врач ее отца не смог назвать подходящих аналогов.Помощь пришла неожиданно. На проблему откликнулась в комментариях другая женщина. Она рассказала обращавшейся за помощью девушке, что у нее есть 25 таблеток лекарственного препарата, которыми она может поделиться.