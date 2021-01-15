Сегодня, 15 января, в Великолукскую больницу поступило новое высококлассное медицинское оборудование - ангиограф, сообщили ПАИ.«Этот аппарат сменил предыдущий – старый, восстановленный, арендованный, на котором больница работала с 2017 года», – отметила заместитель председателя комитета по здравоохранению Надежда Рагозина.Такой аппарат сможет помочь в операциях на сердце и сосудах шеи головы.Как новое оборудование позволит больнице выйти на качественно другой уровень и кто будет на нем работать, подробнее в материале Псковского агентства информации.