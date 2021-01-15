Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, предложил разрешить работу учреждений культуры. Об этом сообщает официальный telegram-канал региона.Губернатор объяснил, что ограничительные меры вводились на время праздников из-за ожидаемого увеличения числа гостей из других регионов. «Прежде всего, это касается учреждений культуры, которые свернули все массовые мероприятия в преддверии Нового года», – отметил Михаил Ведерников.«Крайне важно дать возможность работать театрам и филармонии – но, конечно, сделать это нужно при минимальной загрузке зала и соблюдении всех мер предосторожности», - сообщил он.