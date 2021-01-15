Ограничение размера туристических групп в помещениях псковских музеев будут пересмотрено, сообщил сегодня губернатор Псковской области Михаил Ведерников на оперштабе по коронавирусу.Решение об уменьшении экскурсионных групп в помещениях до 5 человек было принято в связи с прогнозируемым наплывом в регион туристов. По мнению губернатора, от ряда мер, принятых по этой причине, можно отказаться. «Довольно жесткие нормативы, которые можно пересмотреть в сторону незначительно увеличения», – отметил глава региона.Кроме того Михаил Ведерников сообщил, что нужно возобновить работу театров и филармонии, при минимальной работе зала.