Учитывая инкубационный период коронавируса, в полной мере последствия новогодних праздников и первой рабочей недели мы увидим в последние дни января - начало февраля. Об этом во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.«По сравнению со второй половиной декабря, когда ежесуточно фиксировалось свыше 400 новых случаев заболевания, динамика распространения пошла на спад», – отметил глава региона. Он обратил внимание на то, что необходимости в ужесточении мер нет, хотя сильное их смягчение пока преждевременно.Количество очагов коронавируса в регионе за это время сократилось более, чем в два раза. В конце года в Псковской области «полыхало» 13 очагов, а сейчас их количество сократилось до шести.