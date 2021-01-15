В указ губернатора Псковской области по противодействию распространения коронавирусной инфекции вносятся послабления, театры скоро вновь откроют свои двери для зрителей.Художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев в эфире проекта ПАИ-live рассказал, какие спектакли планируется показать в январе.Возобновят показ спектакля «Каштанка» Юлии Пересильд. «Давно его не играли, ввели туда других артистов», - отметил Дмитрий Месхиев.В театре покажет комедию «Очень громкая премьера». После этого на малой сцене будут сделаны несколько показов моноспектаклей. Кроме того, в планах классика: «Ионыч», «Метель» и так далее.По словам художественного руководителя театра, работникам нужно 2-3 дня, чтобы показать спектакль из репертуара. «Нужно, чтобы его все вспомнили, его восстановить, чтобы все правильно зажглось, артисты в правильные стороны пошли», - объяснил Месхиев.