Митрополит Тихон передал в медицинские и социальные учреждения Псковской области 15 тысяч экспресс-тестов на наличие антител к COVID-19. Об этом сообщили в Псковском агентстве информации.Тесты SARS-CoV-2 Antibody Test предназначены для определения иммуноглобулинов IgM и IgG. Воспользоваться тестами смогут в домах престарелых, детских домах и интернатах, а также в медицинских учреждениях.«Мы на себе уже испробовали. Это хорошие тесты», - заверил Митрополит Тихон и сообщил, что эти тесты проводятся быстро и сразу определяют, болен человек или нет.В ближайшее время епархия планирует организовать передачу ещё одной партии тестов.ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:20 сестёр милосердия прошли обучение в Псковском медколледже