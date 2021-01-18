За сутки в Псковской области коронавирусом заболели 183 человека, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.Общее количество зараженных COVID-19 достигло 27 тысяч 605 человек. Выздоровели от коронавируса за сутки 115 человек.За весь период пандемии с болезнью справились 14 тысяч 944 псковича. На новую коронавирусную инфекцию обследовано 233 тысячи 853 человека, за сутки – 717 человек.Количество умерших от коронавируса за сутки не изменилось, на данный момент 111 псковичей погибло в регионе от COVID-19.