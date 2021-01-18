Зоозащитная организация «Шанс» просит деньги на лечение заболевших подопечных.«Как вы все знаете, двум нашим собакам Флоре и Пульке срочно понадобилась ветеринарная помощь. В нашем большом коллективе всегда кто-то болеет», – сообщили зоозащитники.У собаки по имени Флора на лапе выросла шишка. Специалисты приняли решение о проведении операции. На данный момент Флора находится на лечении и чувствует себя хорошо.Кроме того, Пулька, которая находится уже в возрасте, резко отказалась от еды и слегла. Было принято решение сразу везти ее на стационар. «После всех обследований и анализов оказалось, что у Пулечки острый панкреатит», -– сообщили в группе «Шанса».«Болезненность была настолько сильная, что несколько дней Пулечка была под наркотическими обезболивающими. Обычными препаратами боль было не снять даже в условиях стационара. Сейчас малышке немного полегче. Мы заказали и выкупили необходимый дорогостоящий препарат. Начали курс. Надеемся на него. Сегодня пробуем забрать Пулечку домой, в Шанс. Посмотрим, справимся ли мы с болезнью дома»Реквизиты для оказания помощи указаны в соответствующем посте в группе «Шанса».