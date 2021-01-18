Сотрудники Автономной некоммерческой зоозащитной организации \\"Шанс\\" отловили свыше 100 собак за 2020 год. Об этом они сообщили в официальном сообществе ВКонтакте.Работа по отлову собак в рамках контракта на 2020 год с Шансом подразумевала 100 животных, находящихся без владельцев. Однако зоозащитники отправлялись на отлов в предыдущем году на 93 раза больше заявленной цифры.\\"Сверх контракта в этом году в \\"Шанс\\" поступило 93 собаки (в том числе с тяжелыми травмами и увечьями), а также 12 кошек, которые нуждались в экстренной ветеринарной помощи, плюс около десятка котят, подкинутых к воротам приюта для собак. Спасибо волонтерам, которые помогли и взяли котят на передержку. Всю работу приют смог выполнить на средства добровольных пожертвований многих людей\\" - обратились сотрудники Шанса к подписчикам.Замечаний по выполнению работ от заказчика не поступило. Однако, в этом году контрактов с Шансом больше не заключали. С началом 2021 года подрядчик по отлову собак без владельца не установлен.