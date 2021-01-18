Сегодня и в ночь с 18 на 19 января в Псковской области сохранится морозная погода. Об этом «Комсомольской правде - Псков» сообщила начальник Псковского ЦГМС Тала Нещадимова.По традиции, окунаются верующие 18 января после вечерней службы и в ночь с 18 на 19 января. Как раз до этого времени в регионе сохранится морозная погода.Как в сообщили в пресс-службе регионального МЧС, 19 января на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Температуры ночью от -15 до -10 градусов, днем от -10 до -5.