После 19 января в Псковской области потеплеет. Об этом «Комсомолськой правде - Псков» сообщила начальник Псковского ЦГМС Тала Нещадимова.В ночь с 18 на 19 января на территории Псковской области сохранится морозная погода. Далее, до 24 января, в регионе ожидается волна теплой погоды. Температуры ожидаются смешанные: от -3 до +2 градусов.Ожидается выпадение осадков преимущественно в виде снега. Однако, до конца недели псковичей может ждать и мокрый снег. С началом новой недели в регион вернется мороз. «Псковичи отдохнут от морозов, так что, если ничего не изменится и 25 января они вернутся, все будут счастливы», – отметила Тала Нещадимова.По теме:Прогноз погоды в Псковской области на Крещение