В Псковской области зафиксировали самую холодную точку, где столбик термометра опустился до -33 градусов. Об этом сообщила Псковская правда.Если в Пскове 18 января температура воздуха стабильно держалась на отметке в 21 градус мороза, то жителям Бежаниц повезло не так сильно.Начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова рассказала, почему для нашего региона такая температура вовсе не аномальная:«Погода, которая наблюдалась, естественная для Псковской области», - отметила она. Однако прошлая зима была очень теплая и точно выбилась из нормы.ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:Прогноз погоды в Псковской области на КрещениеКогда ожидается волна тепла в Псковской области