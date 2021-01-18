Презентационный видеролик Псковской области разместили на пяти рекламных электронных щитах в Санкт-Петербурге, сообщили в туристском информационном центре Псковской области.«Совместно со Стратегическим партнерством \\"Северо-Запад\\" снова разместил на 5 экранах в Санкт-Петербурге презентационный видеролик Псковской области», – сообщили работники центра.Увидеть видеоролик в Санкт-Петербурге можно по трем адресам:– Площадь Восстания– Лиговский проспект – ул. Куйбышева, 38 – Невский пр-т/набережная р. Мойки, 57 – наб. Робеспьера( с Литейного моста)