Можно ли окунаться в прорубь накануне праздника Крещения Господня или надо обязательно дождаться наступления 19 января, «Комсомольская правда - Псков» уточнила у насельника Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря иеромонаха Анастасия.По словам собеседника, окунаться можно сразу после Великого освящения воды 18 января, примерно со второй половины дня, и в течение всего дня 19 января. С учетом погоды с собой следует взять полотенце, теплую одежду и обязательно – теплые носки.Автомобиль желательно оставить поблизости, чтобы сразу после окунания можно было насухо обтереться и надеть теплую одежду. Либо воспользоваться специально оборудованным местом для купания, где есть помещение для переодевания и согрева. Не лишним в нынешнюю морозную погоду будет также горячий чай.ПО ТЕМЕ:Прогноз погоды в Псковской области на КрещениеГде набрать святой воды на Крещение в Пскове