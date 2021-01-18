Главную елку Пскова, которая ежегодно украшает сердце города - Октябрьскую площадь, будут охранять два кота. Об этом сообщило Псковское агентство информации со ссылкой на директора МКУ «Специализированной службы» Сергея Фёдорова.«У нас в штате есть два кота, которые охраняют ель от мышей», - сообщил собеседник агентства, добавив, что елочка будет храниться в тепле. Хвою вывесят на стеллажах, чтобы просушить после снежной зимы. После этого ветки упакуют и оставят храниться в жестких ящиках, чтобы не замять пышные лапы.Преимущество искусственной ели от живой в том, что в таких условиях она может хранится долгие годы: «Лет пять точно может храниться. - сообщил Сергей Федоров, - У нас есть запасная хвоя. Закладываем в каждый ящик силикагель».Напомним, что главную новогоднюю ель Пскова разобрали сегодня, 18 января.