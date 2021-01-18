В Псковской области мать спасла из пожара своих малолетних детей, пишет газета «Красный маяк» Опочецкого района.В субботу рано утром в жилом доме на улице Гончарной в Опочке началось возгорание печи. Как сообщила пострадавшая от пожара женщина «Комсомольской правде», заметив задымление, она быстро завернула детей в одеяло и отнесла к соседям. После это она решила вернуться обратно в дом, чтобы точнее посмотреть, что произошло.Прибывшие пожарные выпилили стенку дома в месте соприкосновения с печкой. Мать-героиня отметила, что дом почти не пострадал и никакая помощь ей не требуется.