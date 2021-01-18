Обязательно ли окунаться в прорубь на праздник Крещения Господня объяснил «Комсомольской правде - Псков» насельник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря иеромонах Анастасий.«Купание в купели - иордани – это просто традиция. Если обязательно хочется приобщиться к празднику, то можно умыться крещенской водой, весь день ее пить, а после праздника – пить натощак с молитвой о принятии святой воды», – отметил иеромонах.Кроме того, самое главное в этот день – зайти в храм, по возможности постоять на службе, исповедаться и причаститься. «Окунемся ли мы в иордань или нет, Богу не так важно», – рассказал иеромонах Анастасий.ПО ТЕМЕ:– 18 или 19 января: когда псковичам окунаться в прорубь на Крещение– Где набрать святой воды на Крещение в Пскове– На Крещение псковичей ждет морозная погода