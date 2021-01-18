Двое бомжей до смерти забили псковича в одном из псковских общежитий. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в городской прокуратуре.В ночь с 8 на 9 марта двое бомжей пришли в гости к своему знакомому, в одну из комнат, расположенных в общежитии, расположенному в доме №26 по улице Красноармейской. Во время застолья между гостями и хозяином завязалась бытовая ссора, которая переросла в драку: они сильно избили хозяина квартиры, после чего скрылись с места инцидента.Пострадавший в ходе ссоры пскович через некоторое время скончался на месте происшествия от полученных травм. Обвиняемых задержали, но уже не в Пскове, а в Санкт-Петербурге. Уголовное дело передали в Псковский городской суд.По теме: В Псков, по подозрению в убийстве, задержан адвокат