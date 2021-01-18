Псковского адвоката задержали по подозрению в убийстве мужчины. Об этом сообщили \\"Комсомольской правде в Пскове\\" в пресс-службе регионального СУ СК РФ.С 15 января правоохранительные органы начали расследовать дело о пропавшем псковиче, поводом послужило заявление о пропаже человека.Следственные действия обнаружили причастность к преступлению псковского адвоката. Как оказалось, ночью 4 января он отвез потерпевшего в багажнике своего авто в лес, где избивал его, а после - в загородный дом. История закончилась удушением потерпевшего, в связи с которым произошла смерть.Чтобы избавиться от трупа, обвиняемый вывез его в лес и закопал. По делу проводится следственная проверка. Обвиняемый задержан до выяснения всех обстоятельств дела и подкрепления доказательной базы.