В псковских поликлиниках решили проблему с выдачей больничных, на которую псковичи жаловались во время новогодних праздников. Как рассказала в эфире ПАИ-live заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина, псковичи могут оформить больничный и дистанционно, в электронном виде.Перед тем как оформлять больничный врач должен поинтересоваться у пациента, в каком виде он хочет его получить. В случае, если пациент выбрал электронный вариант, лист нетрудоспособности формируется в поликлинике и отправляется в систему «Соцстрах».После это в поликлинике пациенту необходимо узнать уникальный номер своего электронного больничного. В медучреждении дадут специальный талончик, номер на нем нужно будет сообщить своему работодателю, в бухгалтерию или отдел кадров.На работе электронный больничный найдут в системе «Соцстрах». После этого заполненный больничный попадает в ФСС, которая и выплачивает пособие.«Таким образом, после обращения к врачу пациенту не надо будет повторно идти в поликлинику, чтобы оформлять больничный», – обратила внимание Надежда Рагозина.