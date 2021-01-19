В одном из домов в Порхове при пожаре погиб 57-летний мужчина, сообщает газета «Порховский вестник».Возгорание произошло в одном из частных домов на улице Старорусская в Порхове. Предположительно, возгорание началось на кухне. Помещение полностью выгорело. Пожарные, работавшие на месте возгорания, обнаружили дома труп мужчины.Сообщается, что тело принадлежит 57-летнему хозяин дома. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Обстоятельства и подробности произошедшего уточняются.