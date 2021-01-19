Если вы плохо себя чувствуете после прививки от коронавируса — следует обратиться к врачу, посоветовала псковичам в эфире проекта ПАИ-live заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина.Она отметила, что к врачу нужно идти, потому что это в интересах пациента. \\"Вакцина новая, и мы должны собрать максимум информации о степени её безопасности, каждое побочное явление или аллергия должны быть замечены\\", – объяснила медик.Она обратила внимание на то, что из-за минимальных покраснений больничный не выдадут, но, если разовьется острая аллергия, то пациенту надо будет какое-то время оставаться под медицинском наблюдением.\\"Недомогание и повышение температуры встречаются часто, это неопасно, но доктору сообщить нужно\\", – отметила она добавив, что риски от прививки меньше, чем риск от основного заболевания.