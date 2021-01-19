В 2021 году Дни Пушкинской поэзии и русской культуры проведут по обновленной концепции, сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе администрации региона.Как рассказала директор АНО «ПсковКонцерт» Елизавета Барышникова, в этом году праздник ждет «перезагрузка». Планируется многочисленные изменения и в творческой программе, и в позиционировании в СМИ, и в продвижении. Планируется добавить новые каналы распространения информации, в том числе, в других регионах.ГВОЗДЬ ПРОГРАММЫХудожественный руководитель и главный дирижер губернаторского симфонического оркестра Николай Хондзинский рассказал, что главным событием фестиваля станет театральная постановка оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин», которую покажут на «оперной» сцене. Также планируется организовать балетный гала-концерт.Кроме того, зрителей ждет несколько литературно-музыкальных проектов, в которых примут участие известные артисты и коллективы со всей страны.ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХНе оставят без внимания и инфраструктуру праздника: для семей с детьми на мероприятии предусмотрели интерактивную детскую локацию.Директор Государственного мемориального музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич предложил создать талисман Дней Пушкинской поэзии и русской культуры, а также рассказывать в рамках праздника о культурном наследии и туристическом потенциале одного из регионов России.Озвученные предложения поддержал губернатор региона Михаил Ведерников. Он поручил в ближайшее время доработать документы, необходимые для получения дополнительной поддержки от Министерства культуры РФ.