С 1 февраля в семьях будущих псковских первоклассников обычно наступала горячая пора. Надо было подготовить и принести в школу целый пакет документов. В этом году правила изменены.Теперь с подачей документов можно не спешить. Причиной тому – приказ Министерства просвещения от 2 сентября 2020 года №458. О новшествах рассказала главный специалист управления образования администрации города Пскова Татьяна Егорова:- В соответствии с новым приказом, подать документы можно будет только начиная с 1 апреля. Причем, речь идет о детях, проживающих на закрепленной за данной школой территории и детях, имеющих право на первоочередной преимущественный прием. Продлится он до 30 июня.Кроме того, Татьяна Егорова уточнила, что подать документы по незакрепленной территории можно будет начиная с 6 июля и до заполнения свободных мест (не позже - 5 сентября).