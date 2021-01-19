Управление образования администрации города Пскова назвало номер телефона, по которому могут задать свои вопросы родители будущих первоклассников.Ранее с 1 февраля уже можно было подавать документы в школу. В этом году правила изменились. Для того, чтобы родители могли получить ответы на все возникающие вопросы, \\"Комсомольской правде в Пскове\\" назвали номер телефона.Теперь на все вопросы по телефону 29-04-69 сможет ответить специалист Управления образования администрации города Псков Татьяна Егорова.