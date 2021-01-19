Формат ЕГЭ начнут изменять к 2022 году. Об этом сообщил Telegram-канал «Большая перемена» Министерства просвещения со ссылкой на заместителя директора ФИПИ Ольгу Котову.«Все дело в том, что именно в 2022 году школу будут оканчивать ребята, которые с первого класса учились по современным школьным стандартам. А в них совершенно другие подходы», – отметила Ольга Котова.Важной причиной изменения формы единого экзамена назвали важность научить подростка отбирать, систематизировать и анализировать информацию, кроме того, самостоятельно делать выводы на основе проделанной работы.«Никаких «революций» мы не планируем. Переход от проверки знаний к практике будет постепенным» - успокоила спикер. Для учеников, оканчивающих школу в этом году, экзамены пройдут в привычном формате, который уже был опубликован в августе и утвержден.