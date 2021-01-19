Родители будущих первоклассников в Пскове могут воспользоваться одним из четырех вариантов подачи документов. О них «Комсомольской правде в Пскове» рассказала главный специалист управления образования администрации города Пскова Татьяна Егорова.«Сегодня у родителей будущих первоклассников есть выбор. Документы можно подать лично, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а также воспользоваться электронной почтой учебного учреждения или официальным сайтом школы» - прокомментировала Татьяна Егорова.Напоминаем, что если при подготовке документов возникнут вопросы, то их можно задать по телефону управления образования.