Кавказской овчарке Нике, хозяина которой арестовали по подозрению в убийстве, ищут новый дом. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал создатель приюта Александр Ефимов.Раньше Александр уже общался с хозяином Ники. Тот приходил в приют к одной из собак. «Он просто влюбился в нее, – объясняет хозяин приюта. – Приезжал к ней, привозил еду, вычесывал и сидел с ней. Но мы её пристроили на выставке Хвостатый Фест, я так и не знаю почему отказал ему».Александр отметил, что когда хозяин Ники оказался под арестом и признался в содеянном, он использовал своё право на телефонный звонок, чтобы связаться с зоозащитниками.«Очень попросил забрать кавказскую овчарку Нику, она осталась одна на цепи. Очень переживал», – отметил Александр. Он рассказал, что хозяин собаки в критический момент спасал не себя, а свою собаку.Александр, так как раньше уже был с ним знаком, на автомате спросил у него: «ну это же не ты убил и берёшь на себя убийство за кого-то?». Однако, мужчина этот спасательный круг отверг, попросил на него не злиться и умолял только спасти собаку.Создатель приюта отметил, что не знает всех обстоятельств произошедшего и, в любом случае, осуждает убийство, но собака в этом не виновата.«Ника не виновата», – отметил создатель приюта. Он рассказал, что измученную собаку забрали в приют, а теперь ищут ей ответственных хозяев. Ника провела морозные дни на холоде, так как разгрызла крышу своей будки.На данный момент она находится в приюте. Как отметил Александр Ефимов, Ника – породистая овчарка с документами, родословной, имеет дипломы. Собаке 4 года, она очень чуткая и активная, но не любит котов.Телефон по которому можно уточнить интересующую информацию: 89113691892, Александр