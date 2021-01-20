За сутки 132 жителя Псковской области заразились коронавирусом

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В Псковской области за сутки обнаружили 132 новых случая заболевания коронавирусом, общее число инфицированных в регионе достигло 27 тысяч 934.

Статистику на 20 января опубликовали в официальном telegram-канале региона.

За сутки выздоровел после коронавируса 201 человек, всего в регионе с начала пандемии вылечились от инфекции 15 тысяч 159 человек. К количеству летальных исходов вчера добавился еще один случай.

За сутки провели 1 тысячу 309 исследований на коронавирус. За все время – 236 тысяч 416.