В Пскове могут появиться мини-киоски от «Магнита»

.

В России начали появляться маленькие магазинчики в формате «киоск мини», такие розничные точки начал вводить крупнейший российский ретейлер «Магнит», сообщает ТАСС.

Киоски позволит охватить покупателей «на бегу» и предложить им самые необходимые товары. Первый такой магазин открылся на территории головного офиса «Магнита» в Краснодаре, его площадь — 18 кв. м, а к покупке предлагают около 650 наименований товаров.

На первом этапе будет открыто около 30 киосков. В дальнейшем компания планирует протестировать данный формат в офисах, транспортных узлах, на пешеходных улицах, в парках, спортивных объектах и учебных заведениях.