В УГХ объяснили, почему не приняты работы по скверу на Запсковье

.

В управлении городского хозяйства администрации Пскова рассказали по какой причине до сих пор не принят сквер между улицей Труда и проспектом Энтузиастов, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на пресс-службу муниципалитета.

Как оказалось, подрядная организация не полностью выполнила муниципальный контракт. Мусорные урны и велодорожки в сквере все еще не установлены.

Срыв сроков подрядчик объяснил ограничительными мерами из-за пандемии коронавируса. Он рассказал, что из-за них у него были проблемы с поставщиками. Рабочая комиссия по объекту была 28 декабря, но объект по вышеназванным причинам принят не был.