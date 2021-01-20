27-килограммовый тульский пряник подарили школе в Заплюсье

Фото: пресс-служба Холдинга "Объединенные кондитеры"

В канун нового года холдинг «Объединенные кондитеры» подарил огромный тульский пряник псковской сельской школе, расположенной в поселке Заплюсье, сообщили в пресс-служба холдинга.

Огромный полутораметровый пряник от кондитерской фабрики «Ясная Поляна» был выполнен в виде самовара и весил 27 килограмм. Помимо него, учащимся отправили и пряники стандартного размера.

Школа, по словам организаторов, была выбрано случайно: организация выбрала маленький населенный пункт в европейской части России и отправила подарок туда. Выбор пал на Заплюсье.

В пресс-службе отметили, что для таких небольших поселений доставка сладких сувениров – запоминающееся и радостное событие. Сладости специально были выполнены в оригинальной форме, чтобы ребята еще больше удивились и запомнили это событие надолго.