Двое мужчин погибли на пожаре в Пскове

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области.

Двое мужчин погибли сегодня в результате пожара, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. Предположительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем одного из погибших.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области.

Сегодня около 6 часов утра очевидцы позвонили пожарным и сообщили, что в Пскове на улице Инженерная, 25 горит квартира на девятом этаже.

По прибытию на место пожара было установлено, что из квартиры на 9-м этаже идет дым. Пожар был локализован, а затем и потушен, за считанные секунды. В результате пожара сгорели постельные принадлежности и мебель. После тушения пожара на месте возгорания обнаружили тела двух мужчин.