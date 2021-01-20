В псковских поликлиниках прекратился бардак с очередями

Скриншот из видеоролика со страницы губернатора

Ситуация в псковских поликлиниках после ряда проверок нормализовалась, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«В продолжение разбирательства по жалобам на работу Псковской городской поликлиники решил проверить исполнение поручений лично», - рассказал губернатор и отметил, что провеки проводились без предупреждений.

«Нагрузка, конечно, остаётся высокой – это подтвердили все врачи и медработники. Но и того бардака с очередями, который был пару недель назад, уже нет», – сообщил глава региона.

В поликлиниках проверили наличие и технологическую исправность оборудования для вакцинации, обсудили с персоналом текущую работу и оценку эффективности руководства. «Существенных замечаний по итогам осмотра не осталось. Время от времени буду повторять такие визиты – и не только в сфере здравоохранения», – пообещал Михаил Ведерников.