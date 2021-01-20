5 км в среднем проходят туристы с экскурсоводами Изборске

Фото: Молодежный центр Пскова

Порядка пяти километров в день проходят экскурсоводы Изборского музея-заповедника. О том, насколько непростая это работа, рассказала директор музея-заповедника "Изборск" Наталья Дубровская в эфире ПАИ-live.

- Наши дежурные экскурсоводы, которые в выходной день ждут туристов и проходят с ними по маршруту, а иногда и дважды. В среднем получается проходят 5 километров.Это то, что каждый экскурсовод должен обязательно пройти. Это серьезная нагрузка. Нужно разговаривать, нужно общаться, нужно рассказывать. А еще сейчас морозы, холодно - сообщила директор Изборска, заключив, что сотрудникам очень непросто работать в музее.

По словам Натальи Дубровской в музее работает очень мало сотрудников, включая начальников отдела, директора и его заместителя: "Всего 25 человек на весь туристический поток".