11 тысяч туристов съели 3 421 блин и выпили 600 литров травяного чая на новогодних каникулах в Изборске

Фото: Екатерина Кочкина

11 тысяч туристов съели 3 тысячи 421 блин и выпили более 600 литров травяного чая за дни новогодних каникул, проведенных в Изборском музее-заповеднике. Об этом в эфире ПАИ-live рассказала директор музея-заповедника «Изборск» Наталья Дубровская.

Она отметила, что у них отдельная статья подсчета блинчиков. «В порцию входит три тончайших блина. А когда пробили чеки, подвели итоги, то мы знаем, сколько у нас выпито литров чая на травах, это более 600 литров. 642 или 624, уже не помню это цифру», - отметила она и пошутила, что зато точно знает, что экскурсоводы проходят в день в среднем по 5 км.

«Сейчас морозы, холодно, не так просто работать в музее», – рассказала она и отметила, что в музее работает всего 25 человек.