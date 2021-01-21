В ОМОН Управления Росгвардии по Псковской области требуются кинологи

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Кандидатов на должность полицейского-кинолога ищут в инженерно-техническое отделение ОМОН управления Росгвардии по Псковской области, сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ведомства.

Чтобы вашу кандидатуру рассмотрели, необходимо быть не старше 35 лет и не иметь судимостей. Кроме того, необходимо иметь хорошую физическую подготовку и быть способным по своим личным и деловым качествам и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.

Гражданам, которых примут на службу, положены социальные гарантии, бесплатное медицинское обслуживание и страховка от государства.

Интересующую информацию можно уточнить по телефону: 89532424871.