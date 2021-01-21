1111 просмотров набрал пскович под видо с заснеженной Мальской долиной

.

Пскович Дмитрий Погодин сделал видео с высоты птичьего полета в Мольской долине Псковской области. Видео заметил и Туристский информационный центр региона.

Хруст нетронутого снега, лыжи и сноуборд, уснувшая лодка среди камышей на берегу, лесные тропки и припорошенная макушка часовни - автор создал удивительную атмосферу зимней Мальской долины, которая очарует любого городского жителя.

За небольшой промежуток времени видео уже успели посмотреть более 1000 человек, а также занимательной аэрофотосъемкой Дмитрия Погодина поделился и Туристский информационный центр Псковской области на соей официальной странице ВКонтакте.