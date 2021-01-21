9 бригад занимаются уборкой снега в Пскове

. Фото: Анастасия ТАРАСОВА

После ночного снегопада Псков оказался в заложниках у сугробах. Об этом сообщил официальный телеграм-канал Псковской области.

Всего уборкой снега в эти сутки занимаются 9 бригад рабочих и спецтехника: 12 комбинированных дорожных машин и 8 тракторов. Однако, непрекращающийся снегопад расставил свои корректировки в уборку улиц: «Снегопад закончился в 7 утра, поэтому рабочие не успели убрать снег до утренних пробок. Работа ведётся круглосуточно» - говорится в сообщении.

Уборкой города занимаются два подрядчика, это Компания «Псковавтодор» и «СитиИнвестГрупп». В работе у первого - улично-дорожная сеть центральной части Пскова. Вторые - занимаются уборкой Запсковья и Завеличья.