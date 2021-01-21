Три псковские школы войдут в проект «Экомышление»

В 2021 году три школы войдут в проект «Экомышление». Об этом рассказал экоактивист, руководитель проекта Сергей Елизаров в эфире проекта ПАИ-live.

«Экомышление» работает в двух направлениях – экоуроки, которые планируется проводить в рамках президентского гранта в двух школах Пскова и в Тямшанской гимназии Псковского района. Второе направлени – осознанное потребление вещей.

«Если говорить о президентском гранте, то мы будем концентрироваться на экоуроках в школах, мы будем рассказывать школьникам, что такое мусор, из каких отходов он состоит, какие формы отхода существуют», – отметил Елизаров и сообщил, что школьников хотят правильно подходить к процессу.

В рамках проекта планируется также собрать пул из 30-50 активных школьников и работать с ними по этому направлению. «Эти ребята уже проводили экоуроки для младших классов», – заметил Елизаров, добавив, что в планах – охватить проектом все школы региона.