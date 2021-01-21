Пара из Дно решила побороться за путешествие мечты на телеканале «Пятница»

Фото: «Четыре свадьбы».

Двое влюбленных из города Дно Псковской области приняли участие в третьем сезоне реалити-шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница!», сообщили в пресс-службе телеканала.

В эфире телеперадачи молодые смогут побороться за главный приз – путешествие своей мечты. Их конкурентами будут две пары из Москвы и одна их Тюмени.

Каждая из невест попытается доказать своим соперницам, что ее свадьба – самая лучшая. Алена из Москвы приглашает конкуренток в яхт-клуб, Лиза хочет свадьбу в парке-отеле, Ксюша из Тюмени решили отпраздновать свадьбу за городом, а Амина из города Дно хочет традиционную свадьбу с выкупом.