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Многие прорицатели говорили о 12.02.2021 дне, как одном из самых необычных и от которого можно будет ожидать все, что угодно. Как рассказали в комитете юстиций региона, в этот день, действительно, ожидают большое количество бракосочетаний, что подтверждает внимание и псковичей к необычным цифрам в судьбе.

Первая свадьба в этом году прошла 8 января, а на прошлую "красивую" дату - 20.02.2020 в Пскове сыграли целых 23 свадьбы. О том, стоит ли жениться 12.02.2021 и обращаются ли псковичи к астрологии при выборе даты свадьбы, рассказала астролог Наталья Баранова "Псковской правде".