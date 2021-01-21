УМВД предупредило псковичей об ответственности за призывы к участию в несанкционированных акциях

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УМВД России по Псковской области предупреждает псковичей об ответственности за участие в несанкционированных акциях.

В пресс-службе регионального УМВД отметили, что за призывы к участию в несанкционированных акциях 23 января и за участие в них предусмотрена ответственность в соответствии с законом.

Попытки провести несогласованное публичное мероприятие будут расцениваться как угроза общественному порядку и пресекаться правоохранительными органами.

Полиция призывает граждан не поддаваться на провокации и напоминает, что правонарушители будут привлекаться к ответственности.