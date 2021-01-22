В Усвятах собака ищет хозяина на «Ниве»

Фото: «Новая жизнь» Усвятского района.

На автозаправочной станции в поселке Усвяты в ночь с 16 на 17 января появилась собака, сообщили в районной газете «Новая жизнь».

Собака реагирует на машины марки «Нива». Один раз она чуть не заскочила внутрь одной из таких машин. Судя по всему, хозяева четвероногой раньше имели автомобиль такой же марки. Собака, увы, в руки не дается: когда к ней подходишь близко, начинает предупредительно рычать. Наверняка таким образом она сообщает, что нужны ей только ее старые хозяева.

Фото: «Новая жизнь» Усвятского района.

«Хозяева отзовитесь! Не бросайте беднягу, она ведь ждет!», – сообщили в газете, надеясь, что он все-таки отзовется.