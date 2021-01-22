Пскович с заболеванием сердца не дождался отправки на операцию в Москву

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Пациент с заболеванием сердца, которого собирались отправить на операцию в федеральный центр, скончался. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

«При поступлении пациента в больницу 4 дня проводились обследования, чтобы выяснить причину его болезни. При обследовании была обнаружена проблема, пациенту требуется операция в области сердца», – рассказали в комитете по здравоохранению отметив.

Такие операции в Псковской области не проводятся. Однако, комитету удалось подготовить необходимые документы для его транспортировки в Москву.

К сожалению, пациент не успел дождаться отправки на операцию. Как отметили специалисты, заболевание, которым страдал пациент, имело крайне высокий риск неблагоприятного исхода. Диагноз был установлен, перевод согласован, но больной скончался раньше, чем удалось ему помочь.

Сообщается, что по данной информации будет проведена проверка.