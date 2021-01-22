Псковичам рассказали об обязанностях управляющей компании

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Куда уходят деньги за содержание и ремонт жилья, рассказали псковичам в пресс-службе администрации Псковской области.

Обязанности управляющей компании по содержанию жилья:

– поддержание подъездов в чистоте;

– благоустройство и озеленение прилегающей к дому территории, если она относится к общедомовому имуществу. Кроме того, УК заведует и вопросами об обрезке и демонтажу деревьев, находящихся на на земельном участке;

– разумеется, поддержание коммуникаций и сетей внутри дома тоже обязанность УK. Их она может ремонтировать сама или с помощью поставщиков услуг;

– среди обязанностей УК – ремонт общедомового имущества — замена лампочек в подъездах, разбитых стекол в окнах в подъездах, старой плитки на новую;

– проведение промывки и опрессовки системы отопления, проведение поверки общедомовых счетчиков;

– очистка от снега и наледи крыш;

– проведение мероприятий по дезинфекции и дезинсекции подвалов и придомовой территории.

Что делать, если УК регулярно не выполняет свои обязанности?

Если обязанности, прописанные в договоре, компания не выполняет и не отчитывается перед собственниками или нарушает лицензионные требования, законодательные акты и постановления, то собственники имеют право сменить УК.

Для этого необходимо:

- организовать собрание собственников

- принять соответствующее решение о расторжении договора со старой УК

- выбрать способ управления

- утвердить новую УК.