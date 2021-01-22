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Маршрут Санкт-Петербург — Псков вошел в список популярных для путешествия в январе 2021 года, что подтвердило предновогодние опасения главного санитарного врача Псковской области Александра Нестерука.

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, куда россияне путешествуют на поездах в январе 2021 года. В топ-3 вошли Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Брянск, а средний чек пока на 5% ниже, чем в январе прошлого года.

Из Петербурга оказался самым востребованным поезд на Псков, а это значит, что наш регион оказался в 20-ке лидеров по путешествиям на новогодних каникулах. В связи с этим возросла и цена на поездки на поезде. Специалисты подсчитали скачок цен на 25% по этому маршруту.

Однако сильной заболеваемости горожан в связи с наплывом туристов по прогнозу врача не возникло. В данный момент фиксируется небольшой спад в статистике заболеваемости.

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